Обама залишиться жити у Вашингтоні після закінчення президентського терміну

Після завершення президентського терміну, чинний глава держави Барак Обама планує ще деякий час прожити в Вашингтоні.

Причиною такого рішення стало бажання молодшої дочки Саші, продовжити навчання в середній школі. "Для учениці середньої школи важко змінювати місце навчання", - пояснив Барак Обама. Читайте такожОбама продовжив дію санкцій проти Росії через її агресію в Україні Інших планів з приводу подальшого життя у президента поки немає.

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