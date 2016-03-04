Обама залишиться жити у Вашингтоні після закінчення президентського терміну
08:56, 04 березня 2016Світ
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Після завершення президентського терміну, чинний глава держави Барак Обама планує ще деякий час прожити в Вашингтоні.
REUTERS
Причиною такого рішення стало бажання молодшої дочки Саші, продовжити навчання в середній школі. "Для учениці середньої школи важко змінювати місце навчання", - пояснив Барак Обама.
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Інших планів з приводу подальшого життя у президента поки немає.
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