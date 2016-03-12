Помер один із найкращих клавішників у історії рок-музики Кіт Емерсон

За інформацією, яку підтвердила поліція в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, Емерсон помер у результаті вогнепального поранення голови. Поліція називає основною версією - самогубство, передає Бі-бі-сі.

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Повідомляється, що тіло музиканта виявлено вранці в п'ятницю.

"З сумом повідомляємо, що Кіт Емерсон помер минулої ночі в своєму будинку в Санта-Моніці, Лос-Анджелес, у віці 71 рік", - написали на офіційній сторінці групи у Фейсбуці учасники ELP.

Вони попросили поважати особисте життя і горе сім'ї померлого.

Кіт Емерсон прославився як один із кращих клавішників свого часу, а група, у складі якої також грали гітарист і вокаліст Грег Лейк та барабанщик Карл Палмер, вважається однією з найбільш знаменитих у прогресив-року. Вона мала великий вплив на багатьох виконавців, причому в найрізноманітніших жанрах, включаючи важкий метал.

Група ELP випустила 9 альбомів, плюс ще один із барабанщиком Козі Пауеллом.

Крім того, до ELP Емерсон грав у групі The Nice.