Помер один із найкращих клавішників у історії рок-музики Кіт Емерсон
Помер знаменитий музикант, легенда прогресив-року, клавішник групи ELP (Emerson, Lake and Palmer) Кіт Емерсон.
За інформацією, яку підтвердила поліція в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, Емерсон помер у результаті вогнепального поранення голови. Поліція називає основною версією - самогубство, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожПомер винахідник електронної пошти та символу "@" Рей Томлінсон
Повідомляється, що тіло музиканта виявлено вранці в п'ятницю.
"З сумом повідомляємо, що Кіт Емерсон помер минулої ночі в своєму будинку в Санта-Моніці, Лос-Анджелес, у віці 71 рік", - написали на офіційній сторінці групи у Фейсбуці учасники ELP.
Вони попросили поважати особисте життя і горе сім'ї померлого.
Кіт Емерсон прославився як один із кращих клавішників свого часу, а група, у складі якої також грали гітарист і вокаліст Грег Лейк та барабанщик Карл Палмер, вважається однією з найбільш знаменитих у прогресив-року. Вона мала великий вплив на багатьох виконавців, причому в найрізноманітніших жанрах, включаючи важкий метал.
Група ELP випустила 9 альбомів, плюс ще один із барабанщиком Козі Пауеллом.
Крім того, до ELP Емерсон грав у групі The Nice.