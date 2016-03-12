Глава МЗС Сирії: на саміті в Женеві не будуть обговорюватися вибори

Про це заявив міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем, передає Бі-бі-сі. "Ні він (спецпосланець ООН Стеффан де Містура), ні хто-небудь інший не має права говорити про президентські вибори. Це право тільки сирійського народу", - заявив заявив на прес-конференції в Дамаску.

Читайте такожЛідери сирійської опозиції візьмуть участь в переговорах в ЖеневіЗа його словами, згідно з міжнародними домовленостями посланець ООН не має права затверджувати порядок денний внутрішньосирійських переговорів.

Міністр також заявив, що представники уряду категорично відмовляються обговорювати питання федералізації і поділу Сирії. "Ми виступаємо за єдність сирійській території та народу, за незалежність і суверенітет Сирії", - сказав він.

Валід Муаллем додав, що сирійський уряд як і раніше готовий до переговорів з опозицією, однак буде чекати її приїзду в Женеву не більше 24 годин.

Представники сирійської опозиції у відповідь заявили, що глава МЗС "зупиняє переговори в Женеві ще до їх початку".

Напередодні головна сирійська опозиційна група - Вищий комітет з переговорів - заявила, що візьме участь у мирних переговорах щодо Сирії, які відбудуться 14 березня в Женеві.

В кінці лютого комітет оголосив, що сирійська опозиція підтримує припинення вогню, договір про що вдалося досягти при сприянні влади Росії і США.