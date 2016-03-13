У Німеччині проходять регіональні вибори

10:35, 13 березня 2016
Світ
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Вибори проходять в трьох землях ФРН: Рейнланд-Пфальці, Баден-Вюртемберзі та Саксонії-Анхальті.

REUTERS

У Німеччині почалося голосування на регіональних виборах.

Як повідомляє ВВС, результат виборів розглядають як індикатор схвалення політики німецького канцлера Ангели Меркель щодо мігрантів.

Вибори проходять в трьох землях ФРН: Рейнланд-Пфальці, Баден-Вюртемберзі та Саксонії-Анхальті.

Експерти відзначають, що останнім часом в країні набуває популярності права партія євроскептиків "Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти мігрантів, адже минулого року більше 1 мільйона осіб попросили притулку в Німеччині. Разом з тим паралельно в країні почала зростати хвиля невдоволення рішенням уряду надавати їм притулок.

Згідно з даними попередніх опитувань, Християнсько-демократичний союз Меркель збереже найбільшу підтримку в Саксонії-Анхальті на сході країни. У Баден-Вюртемберзі на заході конкуренцію йому складуть "зелені". Найгарячішою очікується виборчі перегони в рейнську область-Пфальці.

Опитування також прогнозує, що "Альтернатива для Німеччини" зможе отримати до 19% підтримки в Саксонії-Анхальті, де нині в коаліції з соціал-демократами керує Християнсько-демократичний союз.

Якщо це станеться, двом партіям доведеться шукати третього союзника по коаліції, щоб зберегти вирішальну більшість.

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Натомість віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель заявив, що прорив "Альтернативи для Німеччини" на цих виборах не вплине на політику німецького уряду щодо мігрантів.

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