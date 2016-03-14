США та Південна Корея проводять найбільші в історії спільні військові навчання (фото)
На тлі зростаючої напруженості у відносинах з КНДР США та Південна Корея проводять спільні військові навчання тривалістю 8 тижнів.
Про це повідомляє CNN.
Зокрема, у суботу 12 березня морські піхотинці та матроси провели навчання з висадки морського десанту.
В прес-службі Міністерства оборони Південної Кореї назвали ці навчання "найбільшими за всю історію". У них беруть участь близько 300 тисяч південнокорейських військових і понад 17 тисяч військовослужбовців США.
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Водночас Reuters зазначає, що в начаннях беруть участь близько 55 американських літаків морського базування, 30 американських і південнокорейських кораблів, включаючи авіаносці Bonhomme Richard і Boxer.
Разом з тим в КНДР заявили, що готові дати "блискавичну відповідь" на такі навчання.
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