Правопопулістська партія пройшла в парламенти трьох федеральних земель ФРН
07:12, 14 березня 2016Світ
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Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера ФРН Ангели Меркель програв регіональні вибори в двох з трьох федеральних земель, де 13 березня пройшли вибори. При цьому в парламенти всіх трьох земель пройшла партія правих євроскептиків «Альтернатива для Німеччини» (АДН).
REUTERS
Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Deutsche Welle.
За попередніми даними, в Баден-Вюртемберзі правлячі «зелені» отримують 30 відсотків голосів, ХДС — 27 відсотків. АДН посіла третє місце з 15,1 відсотка голосів. У Рейнланд-Пфальці вибори виграла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 36,2 відсотка, ХДС набрала 31,8 відсотка, третє місце також дісталося АДГ з 12,6 відсотка.
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Перемогу партія Меркельодержала лише в Саксонії-Анхальт, де вона набрала 28,8 відсотка. Друге місце посіла АДН з 24,14 відсотка, третє — Ліва партія з 16,2 відсотка.
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