Правопопулістська партія пройшла в парламенти трьох федеральних земель ФРН

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Deutsche Welle.

За попередніми даними, в Баден-Вюртемберзі правлячі «зелені» отримують 30 відсотків голосів, ХДС — 27 відсотків. АДН посіла третє місце з 15,1 відсотка голосів. У Рейнланд-Пфальці вибори виграла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 36,2 відсотка, ХДС набрала 31,8 відсотка, третє місце також дісталося АДГ з 12,6 відсотка.

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Перемогу партія Меркельодержала лише в Саксонії-Анхальт, де вона набрала 28,8 відсотка. Друге місце посіла АДН з 24,14 відсотка, третє — Ліва партія з 16,2 відсотка.