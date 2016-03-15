Поліція Берліна не вважає вибух автомобіля терактом

Як пояснили в поліції, бомба вибухнула "всередині або біля" автомобіля Volkswagen Passat, що рухався по вулиці Бісмаркштрассе, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Берліні вибухнув автомобіль, поліція заявила про закладену бомбу (фото)

Машина, яка їхала в щільному потоці транспорту, перекинулася, її водій загинув. Про інших постраждалих не повідомлялося. Порушено справу про навмисне вбивство.

"Зараз немає ніяких підстав вважати, що ця подія пов'язана з тероризмом", - заявило поліцейське управління міста у своєму офіційному акаунті на "Твіттері".

За словами представника берлінської прокуратури Мартіна Штельтнера, влада вважає, що метою вибуху було вбивство водія.

43-річний чоловік, який перебував за кермом машини, раніше був під слідством за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Швидше за все, пояснив Штельтнер, інцидент пов'язаний з організованою злочинністю.