У Лаврова заявили, що ЄС віддав в заручники Україні свої відносини з РФ

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії.

«Що стосується наполегливого прагнення ЄС пов'язати будь-які зрушення у відносинах з Росією з повним виконанням Мінських угод, то все більш очевидною стає абсурдність подібного завзяття в умовах нездатності Києва виконувати досягнуті домовленості: українська сторона всіляко від цього йде, посилаючись на недостатні умови безпеки, які сама ж і створює», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що від повної імплементації Мінських угод залежать будь-які істотні зміни у відносинах Євросоюзу з Російською Федерацією.