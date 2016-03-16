Клінтон у вівторок на попередніх виборах в США перемогла у п'яти штатах

Як повідомляє CNN, 15 березня у п'яти штатах США відбулись праймеріз.

У штаті Огайо Клінтон перемогла, набравши 676 тис. 597 голосів (56,5%). Її єдиний опонент, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс набрав 511 тис. 903 голосів (42,7%).

У штаті Флорида Клінтон перемогла, отримавши 1 млн 094 тис. 289 голосів (64,5%). Сандерс набрав 564 тис. 564 голосів.

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У штаті Північна Кароліна Клінтон також перемогла, набравши 616 тис. 346 голосів (54,6%). Сандерс отримав 460 тис. 291 голосів (40,8%).

У штаті Іллінойс Клінтон набрала 1 млн 002 тис. 832 голосів (50,5%). Сандерс набрав 968 тис. 227 голосів (48,7%).

У штаті Міссурі Клінтон перемогла з невеликою різницею, отримавши 310 тис. 602 голосів (49,6%), в той час як Сандерс набрав 309 тис. 071 голосів (49,4%).

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбудуться 8 листопада.