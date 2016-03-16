У США з президентської гонки вибув республіканець Рубіо, який обіцяв "зупинити Трампа"

Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо вибув з президентської гонки в США в ході праймеріз серед кандидатів від Республіканської партії.

Як повідомляє CNN, 44-річний сенатор позиціонував себе як єдина людина, яка може зупинити мільярдера Дональда Трампа.

Рубіо програв праймеріз Трампу у своєму рідному штаті Флорида.

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У Флориді Трамп набрав 45,8% підтримки, тоді як Рубіо отримав всього 27%.

У той же час інші кандидати Тед Круз і Джон Кейсик в цьому штаті отримали 17,1% і 6,8% відповідно.

Програш Рубіо показав, що він не зміг об'єднати республіканців проти лідируючого Трампа.

"У той час, коли ми знаходимося на правильній стороні... Цього року, ми не будемо на переможній стороні", - сказав Рубіо.