У США з президентської гонки вибув республіканець Рубіо, який обіцяв "зупинити Трампа"
Програш Рубіо показав, що він не зміг об'єднати республіканців проти лідируючого Трампа.
Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо вибув з президентської гонки в США в ході праймеріз серед кандидатів від Республіканської партії.
Як повідомляє CNN, 44-річний сенатор позиціонував себе як єдина людина, яка може зупинити мільярдера Дональда Трампа.
Рубіо програв праймеріз Трампу у своєму рідному штаті Флорида.
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У Флориді Трамп набрав 45,8% підтримки, тоді як Рубіо отримав всього 27%.
У той же час інші кандидати Тед Круз і Джон Кейсик в цьому штаті отримали 17,1% і 6,8% відповідно.
Програш Рубіо показав, що він не зміг об'єднати республіканців проти лідируючого Трампа.
"У той час, коли ми знаходимося на правильній стороні... Цього року, ми не будемо на переможній стороні", - сказав Рубіо.