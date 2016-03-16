Французька поліція арештувала чотирьох ісламістів за ймовірну підготовку теракту в Парижі

Антитерористичний підрозділ французької поліції у середу, 16 березня, заарештував чотирьох радикальних ісламістів, пише Deutsche Welle з посиланням на TF1.

Зазначається, що їх підозрюють у плануванні атаки в центрі Парижа. За його інформацією, зранку у Парижі та на околиці французської столиці - в департаменті Сена-Сен-Дені - затримали трьох чоловіків та одну жінку.

Телеканал повідомляє, що на всіх чотирьох у розвідки є дані про зв'язки з ісламістами.

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Зазначається, що поліція також вилучила патрони до автомата та комп'ютерне обладнання. Офіційних коментарів щодо затримання поки немає.

Джерело агентства Reuters, близьке до розслідування, підтвердило затримання, проте зазначило, що не може "говорити про плани нападу". Підозри Генерального директорату внутрішньої безпеки, за його словами, не підкріплені поки матеріальними доказами.

Раніше повідомлялось про антитерористичну операцію у Бельгії, пов'язану із розслідуванням листопадових терактів у Парижі. Прем'єр країни Шарль Мішель заявив, що антитерористична операція в країні триватиме, утім влада країни вирішила не змінювати рівень оцінки терористичної загрози.