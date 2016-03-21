Вибух у центрі Белграда: смертник привів в дію бомбу у відомій кондитерській (фото, відео)

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербську телерадіокомпанію RTS.

Повідомляється, що чоловік зайшов до кондитерської, наказав відвідувачам лягти на землю і привів у дію вибуховий пристрій.

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Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. При цьому інші відвідувачі кондитерської не постраждали.

В даний час поліція проводить розслідування обставин інциденту. Особу чоловіка, який підірвав себе, досі не встановлено.

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Як пише видання B92, вибух стався у відомій у Белграді кондитерській, власником якої є колишній міністр культури і нинішній радник президента Братислав Петкович.