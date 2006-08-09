Населення Землі збільшується високими темпами

Населення Землі продовжує збільшуватися високими темпами - щороку на планеті додається близько вісімдесяти мільйонів людей. Таких висновків дійшли фахівці Німецького фонду народонаселення у своєму цьогорічному звіті, повідомляє "Німецька хвиля".

Нині населення землі сягнуло шести мільярдів шестисот мільйонів людей, за шість років йтиметься про сім мільярдів, зазначають експерти. Найбільший приріст спостерігається у бідних країнах.

Водночас, населення Європи щороку скорочується на дев’ятсот тисяч людей.