Маккейн хоче Росію покарати, а Обама нагадує про ядерну зброю

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама виступив проти пропозиції свого суперника по президентській гонці - республіканця Джона Маккейна виключити Росію з "Великої вісімки" (G8). За словами Б.Обами, міжнародна спільнота потребує допомоги Москви в боротьбі з розповсюдженням ядерної зброї. "Це було б помилкою", - заявив демократ, коментуючи пропозицію Дж.Маккейна. "Якщо ми хочемо зберегти режим нерозповсюдження (ядерної зброї), без співпраці з Росією не обійтися", - додав він.

"Якщо говорити про ту кількість радіоактивного матеріалу, яка циркулює в країнах колишнього Радянського Союзу і про ті обсяги технічної інформації, які мають в своєму розпорядженні ці країни, то без участі Росії наші зусилля на фронті нерозповсюдження будуть значно послаблені", - пояснив Б.Обама в інтерв`ю американським ЗМІ, фрагменти з якого наводить Reuters.

Нагадаємо, сенатор від Арізони Дж.Маккейн вже тривалий час обстоює виключення Росії з "Великої вісімки" як покарання за "згортання політичних свобод". До G8 входять США, Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія. Росія приєдналася до групи індустріально розвинених країн світу 1997 року.