США завдали авіаудар по тренувальному табору "Аль-Каїди" в Ємені

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пітер Кук, передає Reuters.

"Цей удар зменшує можливості "Аль-Каїди" використовувати Ємен в якості бази для здійснення атак, спрямованих проти громадян США, а також підтверджують прагнення США знищити "Аль-Каїду", - сказав Кук.

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Він зазначив, що даний табір розташований в горах, там перебували понад 70 терористів. "Ми продовжуємо з'ясовувати результати цієї операції, але за нашими попередніми оцінками, загинули десятки бойовиків", - підкреслив Кук.

Як повідомляв УНІАН, терористи з «Аль-Каїди» опублікували матеріал, в якому вперше розповіли про те, що «надихнуло» лідера угруповання Усами бен Ладена на організацію терактів 11 вересня 2001 року в США.