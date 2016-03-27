"Теракти в Парижі нічому не навчили європейців": Бойовики ІД опублікували чергове відео страти заручника

Терористичне угруповання "Ісламська держава" опублікувало ролик зі зверненням одного з бойовиків, одного з організаторів групи Sharia4Belgium Хішама Шаїба з погрозами нових терактів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на De Standaard.

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Відео розпочинається з попередження французькою мовою, що теракти в Брюсселі були лише "прелюдією".

Потім на відео з’являється Хішам Шаїб, який знаходиться на міській вулиці, ймовірно, це Ракка.

"З цим повідомленням я хочу звернутися до народу Бельгії, бельгійського уряду, до всього світу і всієї коаліції, що бореться проти Ісламської держави" - каже він.

Потім бойовик згадує про удари коаліції.

"Як ви всі добре знаєте, ви прибули сюди щоденно бомбити нас вашими F-16. Питання в тому, чи принесло це щось вам. Незважаючи на щоденні атаки, мусульмани тут живуть щасливо. Одна атака на вас, і ви живете в страху, підвищивши рівень загрози до максимуму" - заявляє терорист.

При цьому він заявив, що теракти в Парижі нібито нічого не навчили європейців.

"Поки ви вбиватимете мусульман своїми F-16, ми вбиватимемо ваш народ", - сказав Хашам Шаїб.

Наприкінці відео він двома пострілами вбиває полоненого, приказуючи, що "боротьба у ваших країнах триватиме".

Як повідомлялося, 22 березня близько 8 ранку в аеропорту Брюсселя пролунало два потужних вибухи. Пізніше в Брюсселі пролунав вибух біля станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами ЄС.

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Внаслідок терактів у Брюсселі 22 березня загинула 31 людина, ще 316 поранені.

За попередніми даними, в результаті терактів загинули або отримали поранення громадяни більше 40 країн.

Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава".