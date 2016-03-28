Естонія заявила про чергове вторгнення російського військового літака в її повітряний простір

Про це йдеться в повідомленні Сил оборони Естонії.

Згідно з повідомленням, літак Ан-26 ВС РФ увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо без її дозволу і перебував у ньому менше 1 хвилини.

Зазначається, що транспондер літака був включений і план польоту був заздалегідь представлений. Згідно з планом, літак повинен був пролітати в міжнародному повітряному просторі.

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Літак не мав радіоконтакту зі службою авіаційного сполучення Естонії під час порушення її повітряного простору.

У зв'язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало представника посольства Росії і вручило йому ноту протесту.

Нагадаємо, випадки порушення російськими літаками повітряного простору Естонії в районі острова Вайндлоо відбувалися багато разів, зокрема і в 2014, і в 2015 році.