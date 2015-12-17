Російський військовий літак вторгся в повітряний простір Естонії
18:50, 17 грудня 2015Світ
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Військово-транспортний літак Ан-72 Міністерства оборони Росії сьогодні о 12:10 за місцевим часом порушив кордони повітряного простору Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці.
Російський літак вторгся в повітряний простір Естонії у острова Вайндлоо / register.muinas.ee
Як повідомляє delfi.ee, літак вторгся в повітряний простір Естонії менш ніж на одну хвилину. Транспондер повітряного судна був включений і раніше екіпажем був представлений план, згідно з яким літак повинен був летіти тільки в міжнародному повітряному просторі.
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Під час перебування у повітряному просторі Естонії літак не виходив на радіоконтакт з авіаційною службою, повідомили в Міністерстві оборони Естонії.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало представника посольства РФ і вручив йому ноту протесту.
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