Російський військовий літак вторгся в повітряний простір Естонії

18:50, 17 грудня 2015
Світ
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Військово-транспортний літак Ан-72 Міністерства оборони Росії сьогодні о 12:10 за місцевим часом порушив кордони повітряного простору Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці.

Вайндлоо Эстония / register.muinas.ee

Як повідомляє delfi.ee, літак вторгся в повітряний простір Естонії менш ніж на одну хвилину. Транспондер повітряного судна був включений і раніше екіпажем був представлений план, згідно з яким літак повинен був летіти тільки в міжнародному повітряному просторі.

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Під час перебування у повітряному просторі Естонії літак не виходив на радіоконтакт з авіаційною службою, повідомили в Міністерстві оборони Естонії.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало представника посольства РФ і вручив йому ноту протесту.

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