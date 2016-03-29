Журналісти розповіли про "примарний" батальйон, який воює за інтереси Кремля в Україні та Сирії

Інтереси Росії в Україні та Сирії відстоює приватна військова компанія, якої юридично не існує. Тому її втрати не псують офіційну статистику Міноборони РФ. Проте докази її існування оприлюднило видання "Фонтанка".

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Відомого як "ПВК Вагнера" батальйону з важким піхотним озброєнням і бронетехнікою немає ні в силових відомствах, ні в реєстрі юридичних осіб. Бійці відсутні у формулярних списках особового складу. У Росії немає закону про приватні військові компанії і громадянські організації, які мають в арсеналі броньовані бойові машини, переносні зенітні комплекси та міномети.

За інформацією видання, умовна ПВК під командуванням людини з позивним "Вагнер", була сформована на основі "Слов'янського корпусу", пошарпаного в Сирії в 2013 році. З весни 2014 року вона діяла в Криму, а потім на території Луганської області.

Єдине документальне підтвердження існування неформального батальйону, яким-небудь чином визнаного офіційними структурами, журналісти знайшли у документах за підписом президента Росії після того, як дізналися, що бійці отримують державні нагороди.

"На 23 лютого, 9 травня – в Молькіному нагородження. Приїжджає дядько сивий в шкіряній льотній офіцерській куртці, з вигляду – чекіст у званні не нижче генерал-майора. Спочатку тим, хто живий в строю, кому орден Мужності, кому – "Відвагу". Потім зачитує тих, кого у строю нема, – посмертно", - говорить джерело.

При цьому повідомляється, що встановлений порядок представлення до нагородження медалями і орденами таку можливість виключає. Надіслані документи переконують у зворотному.

Скільки бійців Вагнера загинули в Сирії, може сказати або "відділ кадрів" ПВК, або сам Вагнер, або відділ адміністрації президента, що готує укази про посмертне нагородження. Співрозмовники видання говорять про десятки.

Рота, яка зайшла до Сирії у вересні 2015 року, залишила її в кінці грудня того ж року, але, як кажуть, з 93 осіб живими і без поранень повернулися третина. Основні ж втрати почалися в січні – лютому, в боях за Пальміру. Складність документального підтвердження жертв в тому, що навіть службовці в одному взводі не завжди знають не тільки прізвища, але й імена один одного. "Цікавість не вітається. З ким пліч-о-пліч свинець жуєш – іноді імен не знали. Хто чим займався, хто що про це не говорять", – розповіли джерела.

Як пише видання, в Сирії, за приблизними підрахунками, перебуває підрозділ Вагнера в складі близько чотирьохсот осіб.

"Три розвідувально-штурмові роти, у кожній від дев'яноста до ста осіб. Три взводи з СПГ і АГС – рота вогневої підтримки. Рота ППО з "Іглами". Рота зв'язку. Рота охорони. Медчастини. Плюс цивільні – обслуговуючий персонал. Без цивільних – чоловік шістсот", - розповідають співрозмовники газети.

Особливістю ПВК Вагнера називають взвод сербів, який почали формувати влітку 2014 року. За словами співрозмовників "Фонтанки", командиром воїнів був серб з позивним "Вовк" Давор, давній товариш Вагнера, нібито їхнє знайомство почалося ще до України і навіть до "Слов'янського корпусу".

Відсоток втрат, нехарактерний для приватних військових компаній, які виконують у зоні бойових дій локальні та вузькопрофесійні задачі, що не передбачають ходіння в атаку, ті, хто повернулися живими, пояснили "тактикою Другої світової":

"Тільки багнетів на АК не вистачає, а то прямо Друга світова. Як було під Дебальцевого – в поле людей виганяли з технікою, і команда – ваше завдання взяти укреп, взяти блокпост. І вперед, просто як на м'ясо. Коли по нас починали з стодвадцяток класти, з "Кордів", з РПГ по техніці – люди... їх просто рвало. Прямий з РПГ – тільки руки-ноги залишаються. Без навчання в Молькіно в бій нікого не пошлють, але чому встигнуть навчити - просто елементарно стріляти, щоб не відразу здохнути. У кого є бойовий досвід – вони ще якось більш-менш живуть, але все одно, не те".

У Сирії, кажуть знайомі з ситуацією джерела, тактика "Ура" продовжилася: "Що ми там робимо? Йдемо першою хвилею. Наводимо авіацію з артилерією, витісняємо противника. За нами бадьоро заходить сирійський спецназ, а слідом "Вести-24" разом з ОРТ з камерами йдуть брати у них інтерв'ю".

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Співрозмовник запевнив, що бажаючих потрапити до Вагнера і воювати за 240 тисяч рублів на місяць набагато більше, ніж вакансій: "Ти з свого Петербурга давно виїжджав? Крім Москви і Пітера, ніде роботи нема ніякої. Якщо пощастить – 15-20 тисяч в місяць вважається непогано, а ціни на продукти – наче в Антарктиді живемо. У Молькіно черга стоїть. А взагалі – були б ПВК офіційно, як за кордоном, – було б чудово. У нас ми ніхто і звати ніяк".

Як повідомляв УНІАН, Росія почала виводити свої війська з Сирії 15 березня за наказом президента Володимира Путіна. Він заявив, що російська армія в цілому виконала поставлені перед нею в Сирії завдання.

Однак певна частина російської авіації залишилася в Сирії для бомбардувань, за твердженням міністерства оборони РФ, позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава". Зокрема у відомстві розповідали про підтримку операції по звільненню Пальміри від ісламістів.