ВООЗ скасувала надзвичайний стан через вірус Ебола

Про це у вівторок, 29 вересня, заявила генеральна директор Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен у Женеві, передає Deutsche Welle.

За її словами, попри окремі нові випадки захворювання, епідемію вдалося взяти під контроль.

Заява Чен пролунала після відповідної рекомендації міжнародних експертів-вірусологів. "Я погодилась з їхніми рекомендаціями", - заявила Чен, слова якої наводить агенція dpa. Перед цим експерти обговорили перебіг поширення епідемії вірусу Ебола з 2013 року. На їхню думку, потрібно також скасувати й запроваджені раніше обмеження на пересування.

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За даними ВООЗ, від початку спалаху епідемії вірусу Ебола в Африці, тобто з грудня 2013 року, кількість загиблих перевищила 11,3 тисячі людей. Випадків захворювання нарахували 28 тисяч. Найбільш постраждалими від інфекції країнами вважають Гвінея, Ліберія та Сьєрра-Леоне.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що епідемія лихоманки Ебола в Ліберії і у всій Західній Африці завершилася.