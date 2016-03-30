Викрадача літака EgyptAir заарештували на вісім діб

Офіційні звинувачення йому поки не висунуто, це відбудеться після того, як він офіційно постане перед судом, передає Бі-бі-сі. Викрадача підозрюють в захоплення повітряного судна, незаконному володінні вибухівкою, викраденны людей та погрозі насильством.

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Літак А320, що виконував рейс MS181 з Александрії в Каїр, був захоплений у вівторок вранці відразу після вильоту і приземлився на Кіпрі.

За інформацією, яка з'являлася в ЗМІ, зловмисник пригрозив екіпажу підірвати пояс смертника і наказав летіти на північ.

Незабаром після приземлення літака в аеропорту Ларнаки викрадач відпустив більшість пасажирів, які знаходилися на борту.

Через кілька годин Саїф ель-Дін Мустафа був затриманий співробітниками спецназу. Перед цим з літака вдалося вибратися всім заручникам.

Кіпрська влада встановила, що пояс смертника, надітий на викрадача, був фальшивим.