Нідерланди попереджали Бельгію про смертників за 6 днів до терактів

Про це заявив міністр безпеки та юстиції Нідерландів Ар ван дер Стер, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Deutsche Welle.

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За словами міністра, голландська влада передала інформацію від ФБР бельгійським колегам за 6 днів до нападів. Ібрагім ель-Бакрауї перебував в американському списку терористів з 25 вересня 2015 року.

У доповіді ФБР містилися "повідомлення про кримінальні зв'язки Ібрагіма ель-Бакрауї та його брата Халіда і терористичні підозри щодо Халіда".

"Наступного дня питання обговорювалося в ході двосторонніх контактів між голландською та бельгійською поліцією. Обговорювалися підозри щодо радикальності обох братів", - сказав міністр.

Раніше Туреччина звинуватила спецслужби Бельгії в ігноруванні попереджень про Халіда ель-Бакрауї. Турецькі власті затримали його в червні 2015 року за підозрою в спробі приєднатися до ісламістів в Сирії і вислали в пункт виїзду - Амстердам.

Ця інформація була передана бельгійській поліції, оскільки ель-Бакрауї був громадянином Бельгії.

Брати ель-Бакрауї та їхній спільник Наджим Лаашрауї скоїли теракти в аеропорту Брюсселя і на станції метро "Мальбек", поруч з яким розташовані будівлі інституцій ЄС. В результаті терактів загинули 32 людини, ще 340 отримали поранення.