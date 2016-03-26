У квартирі організатора паризьких терактів знайшли карту аеропорту Брюсселя

Грецькі правоохоронці провели обшук у квартирі в Афінах, де в січні проживав Абдельхамід Абауд, один із організаторів терактів у Парижі 13 листопада минулого року.

Під час обшуку були виявлені комп'ютер і флеш-карта, на яких присутня схема міжнародного аеропорту Брюсселя, пише SKAI з посиланням на джерела в поліції. Коли саме був проведений обшук, не уточнюється.

Як зазначає грецьке видання, Брюссель і Афіни вже давно взаємодіють в питанні інформації про джихадистів, однак ця взаємодія є «проблематичною». За інформацією SKAI, бельгійська влада ще 2 січня 2015 року зверталися до Греції за інформацією про Абауде, який телефоном координував джихадистську групу у місті Верв'ю. При цьому до 15 січня бойовик вже зміг сховатися.

Влада Франції називає Абауда організатором терактів в Парижі. Імовірно, він повернувся до Європи після двох років у лавах «Ісламської держави», на боці якої воював у Сирії. Бойовик був убитий під час поліцейського рейду в паризькому передмісті Сен-Дені.

Французькі силовики також говорили про причетність Абауда до підготовки атаки на церкву в місті Вільжуїф, яку далося попередити. Крім того, він міг бути причетний до організації нападу на пасажирів поїзда Амстердам-Париж в серпні минулого року, передає РБК.

Напередодні прокуратура Бельгії підтвердила особу другого смертника, який підірвав себе в аеропорту Брюсселя. Ним виявився Наджим Лаакруі, якого також підозрювали в причетності до атаки на паризький клуб Bataclan. Він підірвав себе в аеропорту разом з Брахімом аль-Бакрауі. Третій терорист знаходиться в розшуку.