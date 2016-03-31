Бельгія погодилась на екстрадицію Абдеслама до Франції

Відповідне рішення ухвалив у четвер, 31 березня, суд у Брюсселі, повідомили представники бельгійської прокуратури, передає Deutsche Welle.

За їхніми даними, бельгійські та французькі відомства тепер спільно узгоджуватимуть усі потрібні для екстрадиції дії.

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Нагадаємо, наразі він перебуває у в'язниці бельгійського міста Брюгге. Він вважається одним з двох уцілілих учасників нападів 13 листопада 2015 року в Парижі, які забрали життя 130 осіб.

Салаха Абдеслама затримали 18 березня в Брюсселі. У міністерстві закордонних справ Бельгії заявили, що він, можливо, готував нові теракти.

Через 4 дні після затримання Салаха Абдеслама в аеропорту і метро Брюсселя сталася серія вибухів, в результаті чого загинули 32 людини і 300 були поранені.