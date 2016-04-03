У промзоні на південному заході Франції пролунали вибухи (фото)

Інцидент стався о 6:40 за місцевим часом неділі (7:40 за Києвом), передає РБК з посиланням на Le Figaro.

Спочатку виникло загоряння, яке призвело до вибуху двох-трьох автоцистерн, призначених для перевезення небезпечних хімічних речовин. Автоцистерни належать компанії CD Trans, яка спеціалізується на перевезеннях небезпечних матеріалів.

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Внаслідок вибухів постраждали двоє пожежників.

Людей з місця події евакуйовано. Район, де сталися вибухи, оточений.

Про причини, які призвели до загоряння, не повідомляється. Також французькі ЗМІ і влада не кажуть, чи були цистерни порожніми, а якщо ні, то що в них перевозилося.

Нагадаємо, 1 квітня в центрі Парижа пролунав вибух, постраждали 5 осіб. Кілька вулиць були евакуйовані після великого вибуху газу у центрі Парижа.

Незабаром ЗМІ показали відео з місця події.