Туск: вихід Великобританії з ЄС назавжди змінить Європу на гірше

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи в Європарламенті, передає "ЄвроПравда". "ЄС поважатиме рішення громадян Великобританії. Якщо більшість проголосує за те, щоб вийти з Євросоюзу - це те що трапиться", - наголосив він.

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"Проте це змінить Європу назавжди. І ця зміна буде в гіршу сторону", - зауважив Дональд Туск.

Він також висловив сподівання, що у випадку, якщо Великобританія вирішить залишитися в ЄС, то Європарламент "зробить все можливе, щоб угода між країною та ЄС вступила в силу".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 лютого саміт Євросоюзу ухвалив рішення про домовленість, яка має запобігти виходу Великобританії зі складу ЄС. Сторони домовилися про угоду, яка дає Великобританії спеціальний статус в ЄС.

Референдум щодо майбутнього членства Великобританії у Євросоюзі відбудеться 23 червня 2016 року.