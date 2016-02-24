Туск: вихід Великобританії з ЄС назавжди змінить Європу на гірше
У випадку якщо громадяни Великобританії проголосують за вихід країни з Євросоюзу, це назавжди змінить Європу на гірше.
Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи в Європарламенті, передає "ЄвроПравда". "ЄС поважатиме рішення громадян Великобританії. Якщо більшість проголосує за те, щоб вийти з Євросоюзу - це те що трапиться", - наголосив він.
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"Проте це змінить Європу назавжди. І ця зміна буде в гіршу сторону", - зауважив Дональд Туск.
Він також висловив сподівання, що у випадку, якщо Великобританія вирішить залишитися в ЄС, то Європарламент "зробить все можливе, щоб угода між країною та ЄС вступила в силу".
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 лютого саміт Євросоюзу ухвалив рішення про домовленість, яка має запобігти виходу Великобританії зі складу ЄС. Сторони домовилися про угоду, яка дає Великобританії спеціальний статус в ЄС.
Референдум щодо майбутнього членства Великобританії у Євросоюзі відбудеться 23 червня 2016 року.