У Кремлі заявили, що Нацгвардія Путіна не створена до майбутніх виборів
20:56, 05 квітня 2016Світ
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Створення Нацгвардії не пов'язане з майбутніми в РФ парламентськими і президентськими виборами.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РИА «Новости».
«Ні», - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
Пєсков також заявив, що Нацгвардія буде відповідати в тому числі за підтримання порядку на акціях протесту.
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«Незаконних? Можна припустити, що звичайно», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи входить у функції Нацгвардії розгін або підтримання порядку на акціях протесту.
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