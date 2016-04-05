У Кремлі заявили, що Нацгвардія Путіна не створена до майбутніх виборів

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РИА «Новости».

«Ні», - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

Пєсков також заявив, що Нацгвардія буде відповідати в тому числі за підтримання порядку на акціях протесту.

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«Незаконних? Можна припустити, що звичайно», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи входить у функції Нацгвардії розгін або підтримання порядку на акціях протесту.