"Путін хелло": у Пітері пройшла акція з вимогою відставки президента (відео)

Народний сход не був узгоджений з владою, його нечисленні учасники вимагали відставки президента Росії Володимира Путіна у світлі скандалу з панамськими офшорами.

Протестувальники висловлювали свої вимоги в одиночних пікетах, не використовували символіки та прапорів і вдавалися до езопової мови.

На їхніх плакатах було написано "Слово дня: Відставка", "Візьму уроки гри на віолончелі терміново", в стороні на лавці лежав плакат з написом "Росія без Путіна", повідомляє Російська служба ВВС.

Деякі приходили в футболках з перекресленим зображенням президента і з написом "Путіну не потрібен час, йому потрібен термін".

Дані пікетувальників тут же переписувала поліція.

З учасниками акції ввійшли в протистояння десятки прихильників "Народно-визвольного руху". Його активісти ходили з прапорами, вигуками закликали перехожих "подивитися на націонал-зрадників" і пропонували демонстрантам "забиратися в Вашингтон". Поліція їх не зупиняла.

Коли прихильники "Весни" підняли вгору порожні аркуші замість плакатів, правоохоронці у мегафон попередили їх про те, що за участь у неузгодженій акції буде затримання.

У розпал конфлікту між сторонами один із супротивників сходу хлюпнув у лідера "Весни" Миколу Артеменка невідомою рідиною з сильним запахом. Він був затриманий поліцією.

3 квітня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів та ряд світових ЗМІ опублікували підсумки розслідування, яке вони провели на основі конфіденційних документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

На їх підставі журналісти зробили висновки про причетність близьких соратників Путіна до сумнівних операцій офшорних компаній.