Високопоставлений розвідник КНДР перейшов на бік Південної Кореї - ЗМІ

Відзначається, що полковник, чиє ім'я приховується, виконував в головному розвідувальному управлінні завдання по підривній діяльності в Південній Кореї.

За даними джерела, у перебіжчика є дані про намічені Пхеньяном операції проти Сеула. За його словами, цього співробітника можна вважати «елітою серед тих військових Північної Кореї, які перейшли на бік Південної», передає Росбалт.

Читайте такожЗМІ: Кім Чен Ин, який загрожував спопелити Манхеттен, прийняв гуманітарну допомогу від США

Раніше повідомлялося, що військові Південної Кореї виявили ознаки створення перешкод з боку КНДР. У тому числі глушиться сигнал глобальної системи позиціонування GPS.