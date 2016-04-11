Високопоставлений розвідник КНДР перейшов на бік Південної Кореї - ЗМІ
08:44, 11 квітня 2016Світ
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Високопоставлений співробітник розвідки КНДР перейшов у минулому році в Південну Корею, повідомляє агентство «Ренхап»з посиланням на неназване джерело, знайоме з ситуацією.
REUTERS
Відзначається, що полковник, чиє ім'я приховується, виконував в головному розвідувальному управлінні завдання по підривній діяльності в Південній Кореї.
За даними джерела, у перебіжчика є дані про намічені Пхеньяном операції проти Сеула. За його словами, цього співробітника можна вважати «елітою серед тих військових Північної Кореї, які перейшли на бік Південної», передає Росбалт.
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Раніше повідомлялося, що військові Південної Кореї виявили ознаки створення перешкод з боку КНДР. У тому числі глушиться сигнал глобальної системи позиціонування GPS.
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