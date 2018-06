Держсекретар США вперше в історії відвідав Хіросіму (фото)

Під час візиту Керрі поклав вінок в пам'ять жертв ядерного вибуху і залишив запис у гостьовій книзі.

Він став першим державним секретарем, який відвідав Хіросіму, і в своєму "Твіттері" написав, що пишається цим, передає Російська служба ВВС.

Honored to be 1st Sec State to visit Hiroshima Peace Memorial Museum & Park. Here is what I wrote in the guestbook. pic.twitter.com/suQSxMCLs1