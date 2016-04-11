Держсекретар США вперше в історії відвідав Хіросіму (фото)

Під час візиту Керрі поклав вінок в пам'ять жертв ядерного вибуху і залишив запис у гостьовій книзі.

Він став першим державним секретарем, який відвідав Хіросіму, і в своєму "Твіттері" написав, що пишається цим, передає Російська служба ВВС.

Honored to be 1st Sec State to visit Hiroshima Peace Memorial Museum & Park. Here is what I wrote in the guestbook. pic.twitter.com/suQSxMCLs1 — John Kerry (@JohnKerry) 11 квітня 2016 р.

У той же час приносити вибачення за дії своєї країни Керрі не став, зазначивши, що його візит стосується не минулих, а нинішніх стосунків США з Японією, які він охарактеризував як дружні.

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Керрі приїхав в Хіросімудля участі в саміті міністрів закордонних справ країн "великої сімки". Повідомлялося, що під час саміту глав цих держав у травні Хіросіму може відвідати і президент США Барак Обама, однак остаточне рішення ще не прийнято.

Бомбардування Хіросіми 6 серпня 1945 року стало першим в історії випадком бойового застосування атомної зброї. Жертвами вибуху стали близько 130 тисяч осіб, ще понад 100 тисяч померли в перші півроку після бомбардування.

Зараз населення Хіросіми становить трохи більше мільйона людей.