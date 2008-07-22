У Сербії заарештували Радована Караджича – одного з найбільш розшукуваних Гаазьким трибуналом колишніх югославських лідерів. Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії розшукував його 13 років.

Караджича звинувачують у воєнних злочинах і геноциді проти мусульман в боснійській Сребрениці 1995-го року. Тоді було вбито 7,5 тисячі хлопчиків та чоловіків. Караджич вини не визнає й відмовляється визнати законність воєнного трибуналу ООН. Однак юристи переконані у неспростовності доказів проти нього.

Подробиці арешту Караджича не оприлюднюють. Його помістили до слідчого ізолятору суду з воєнних злочинів у Белграді і зараз допитують.

Передача Караджича міжнародному суду збільшує шанси Сербії вступити до ЄС. Досі Брюссель закидав Белграду, що той недостатньо співпрацює з Міжнародним трибуналом, який розглядає воєнні злочини, скоєні у колишній Югославії.

ICTV