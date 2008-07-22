У Сербії заарештували Радована Караджича
08:29, 22 липня 2008Світ
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Зараз допитують
|Радован Караджич. Фото АР
Караджича звинувачують у воєнних злочинах і геноциді проти мусульман в боснійській Сребрениці 1995-го року. Тоді було вбито 7,5 тисячі хлопчиків та чоловіків. Караджич вини не визнає й відмовляється визнати законність воєнного трибуналу ООН. Однак юристи переконані у неспростовності доказів проти нього.
Подробиці арешту Караджича не оприлюднюють. Його помістили до слідчого ізолятору суду з воєнних злочинів у Белграді і зараз допитують.
Передача Караджича міжнародному суду збільшує шанси Сербії вступити до ЄС. Досі Брюссель закидав Белграду, що той недостатньо співпрацює з Міжнародним трибуналом, який розглядає воєнні злочини, скоєні у колишній Югославії.
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