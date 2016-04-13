У Держдумі вважають, що Яценюк пішов у відставку через його ставку "на розрив відносин із РФ"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков.

"Яценюк зробив ставку на розрив усіх відносин із Росією і на русофобію в ідеології, в період безпосередньо після держперевороту 2014 року - рік, півтора це грало, емоції були підвищені, Україна була на першому плані західних ЗМІ, і ця демонстративна антиросійська позиція Яценюка знаходила попит", - сказав Пушков.

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За його словами, зараз Україна входить в стадію розвитку - це спроба знайти якусь стабільність, тому "підвищені тони і риторика ненависті" перестають викликати інтерес на Заході.

"Яценюк торгував русофобією, розглядаючи це як гарантію політичного збереження у владі. До певної міри це працювало, історія розвивається, політична ситуація змінюється і, мені здається, й на Заході теж до Україні підходять як до практичної проблеми, а не як до проблеми тотального протистояння з Росією", - сказав він.

На його думку, для вирішення проблеми краще більш спокійний і технократичний прем'єр, не пов'язаний із корупційними скандалами.