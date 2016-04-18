Росія може перейняти досвід Китаю у сфері цензурування в Інтернеті

Про це пише "Коммерсантъ-Власть".

"Цікавий досвід зарубіжних держав, що протистоять США і їх союзникам. У зв'язку з безпрецедентним інформаційним тиском вони пішли на обмеження іноземних ЗМІ в цілях захисту національного інформаційного простору", - заявив Бастрикін.

Зокрема, голова СК навів приклад рішення міністерства промисловості і інформатизації Китаю ввести заборону на роботу електронних ЗМІ, які повністю або частково належать іноземним резидентам.

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"Здається, що в розумній мірі цей досвід міг би бути взятий на озброєння в Росії", - вважає Бастрикін.

На його думку, обмеження в Інтернеті необхідні, оскільки "останнє десятиліття Росія і ряд інших країн живуть в умовах так званої гібридної війни, розв'язаної США і їх союзниками".