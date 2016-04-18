Тисячі японців залишають будинки через загрозу нових підземних поштовхів

Японське метеорологічне агентство випустило попередження про те, що в найближчі дні очікуються нові підземні поштовхи, передає Бі-бі-сі. Представники японського Червоного хреста розповіли, що направляють команди медиків у тимчасові притулки.

Читайте такожЧисло жертв подвійного землетрусу в Японії перевищила 40 осіб

Минулого тижня два потужних землетруси на південно-західному острові Кюсю забрали життя щонайменше 42 осіб, постраждали більше тисячі людей, було зруйновано безліч будинків, доріг і мостів.

Як мінімум 11 людей вважаються зниклими без вісти. Деякі з них, судячи з усього, були поховані під масивними зсувами після другого землетрусу в суботу.

Японія - одна з найбільш схильних до землетрусів країн.

11 березня 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 9 балів, що викликав цунамі. Внаслідок цієї природної катастрофи загинуло майже 15 тис. людей, більше 2,5 тис. до сих пір числяться в списку зниклих безвісти.