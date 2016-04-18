У Швеції значно зменшився рівень підтримки Євросоюзу – опитування

Такими є дані опитування TNS Sifo на замовлення каналу SVT, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

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Так, лише 39% шведів вважають "хорошою ідеєю" перебування Швеції у Євросоюзі. При цьому восени 2015 року такої думки дотримувалися 59% респондентів.

Натомість зараз 21% опитаних вважає, що членство в Євросоюзі не на користь Швеції. Решта респондентів не мають певної думки з цього приводу.

На думку соціологів, таке різке падіння симпатій до Євросоюзу пов’язане передусім з кризою мігрантів.

"Люди слухають державних службовців і в Швеції було чимало критики з боку політиків щодо того, що робить ЄС і не робить, коли справа доходить до кризи біженців," – наводить видання слова політолога Йорана фон Сюдова.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен в минулому році неодноразово просив інші країни Євросоюзу надати притулок більшій кількості людей, в той час як його власна країна прийняла рекордну кількість мігрантів.