У Греції сталися сутички під час евакуації наметового табору мігрантів

Мігрантів збиралися перевезти в спеціально побудовані табори поблизу Афін, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Ekathimerini. Повідомляється, що люди також проводили сидячу акцію протесту у порту з вимогою відкрити північний кордон країни.

Читайте такожДо Греції за останню добу прибули майже 900 мігрантів

Один з протестувальників погрожував кинути немовлям у чиновників берегової охорони, які завадили йому розгромити один з припаркованих автомобілів. Зрештою, дитину повернули матері.

В порту під відкритим небом в даний час мешкають більше 4, 7 тис. мігрантів. Переважна більшість з них не хоче перебиратися в спеціально об лаштовані табори, побоюючись обмежень.