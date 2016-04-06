У Греції сталися сутички під час евакуації наметового табору мігрантів
17:29, 06 квітня 2016Світ
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У грецькому порту Пірей сталися сутички після того як влада поінформувала мігрантів про евакуацію з тимчасового наметового табору.
Люди проводили сидячий протест у порту з вимогою відкрити північний кордон країни / ekathimerini.com
Мігрантів збиралися перевезти в спеціально побудовані табори поблизу Афін, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Ekathimerini. Повідомляється, що люди також проводили сидячу акцію протесту у порту з вимогою відкрити північний кордон країни.
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Один з протестувальників погрожував кинути немовлям у чиновників берегової охорони, які завадили йому розгромити один з припаркованих автомобілів. Зрештою, дитину повернули матері.
В порту під відкритим небом в даний час мешкають більше 4, 7 тис. мігрантів. Переважна більшість з них не хоче перебиратися в спеціально об лаштовані табори, побоюючись обмежень.
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