Єврокомісія висунула офіційні звинувачення проти Google

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Поведінка компанії Google обмежує широкий вибір споживачів мобільних додатків і сервісів, і стоїть на шляху інновацій інших гравців на ринку, в порушення антимонопольного законодавства ЄС", - підкреслила єврокомісар.

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"Ці правила застосовуються до всіх компаній, які працюють в Європі. Google тепер має можливість відповісти на питання комісії", - сказала Вестагер.

Єврокомісія стурбована тим, що Google заздалегідь встановлює пошук Google Search за замовчуванням або як ексклюзивний варіант на більшості пристроїв в Європі, що працюють на операційній системі Android, розробленої компанією.

Компанія також матеріально стимулює виробників пристроїв та мобільних операторів попередньо встановлювати пошук Google Search.

"На смартфони і планшети припадає більше половини світового інтернет-трафіку, і очікується ще більше в майбутньому. Близько 80% смартфонів у Європі та у світі працюють на Android, мобільної операційної системи, розробленої компанією Google", - йдеться в заяві Єврокомісії.

У квітні 2015 року Єврокомісія висунула офіційні звинувачення проти американської корпорації Google в порушенні антимонопольних законів ЄС.

Як зазначається, компанія зловжила своїм домінуючим становищем на ринках для загального інтернет-пошуку послуг, системно надаючи перевагу і просуваючи власні товари.

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Якщо Єврокомісія вирішить, що компанія Google порушила антимонопольні правила, компанію можуть оштрафувати на суму до 10% річного обороту, який у 2014 році склав $66 мільярдів.