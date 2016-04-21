Парламент Британії визнав геноцидом дії "Ісламської держави" в Сирії та Іраку

Депутат від Консервативної партії Фіона Брюс, яка висунула цю ініціативу, зазначила, що Міжнародний кримінальний суд не в змозі винести рішення з визначення геноциду, якщо до нього не звернутися з відповідним запитом, передає ТАСС. "Саме тому підтримка цієї пропозиції така важлива. Визнання геноциду є ключовим кроком", - сказала вона.

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Як зазначила газета Guardian, даний випадок є безпрецедентним для депутатів, які колективно оголосили геноцидом дії "Ісламської держави".

Палата громад закликала також розглянути дане питання в Раді Безпеки ООН.