Парламент Британії визнав геноцидом дії "Ісламської держави" в Сирії та Іраку
08:46, 21 квітня 2016Світ
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Парламент Великобританії одноголосно визнав геноцидом дії терористичного угруповання "Ісламська держава" щодо етнічних і релігійних меншин в Сирії і Іраку.
REUTERS
Депутат від Консервативної партії Фіона Брюс, яка висунула цю ініціативу, зазначила, що Міжнародний кримінальний суд не в змозі винести рішення з визначення геноциду, якщо до нього не звернутися з відповідним запитом, передає ТАСС. "Саме тому підтримка цієї пропозиції така важлива. Визнання геноциду є ключовим кроком", - сказала вона.
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Як зазначила газета Guardian, даний випадок є безпрецедентним для депутатів, які колективно оголосили геноцидом дії "Ісламської держави".
Палата громад закликала також розглянути дане питання в Раді Безпеки ООН.
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