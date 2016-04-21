Поліція затримала екс-директора рибокомбінату на Курилах після скарги працівників Путіну

Затриману Наталю Кашкарову підозрюють у скоєнні кількох злочинів за фактом затримки зарплати працівникам підприємства.

"Кашкарова затримана співробітниками поліції і доставлена з Шикотана в Південно-Сахалінськ. Сьогодні суд Південно-Сахалінська повинен обрати для неї запобіжний захід", - повідомили ТАСС в прес-службі слідчого управління Слідчого комітету по Сахалінській області.

Прокуратура Сахаліну доповіла про порушення справи відносно директора комбінату через годину після розпорядження Путіна розібратися в ситуації.

Слідом за цим на Сахалін вирушила представницька комісія з Москви, в місцевих органах виконавчої влади почалися кадрові зміни, працівникам стали погашати борги. Нинішній директор рибокомбінату пояснює затримки зарплати працівникам невдалим сезоном рибної ловлі.

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17 квітня генпрокуратура повідомила про порушення чотирьох нових кримінальних справ за підсумками перевірки рибокомбінату "Острівний": про навмисне банкрутство підприємства, про замах на розкрадання бюджетних коштів при відшкодуванні податку на додану вартість, про невиплату заробітної плати працівникам, а також за фактом зловживання Белкиным і Кашкаровой своїми посадовими повноваженнями в комерційної організації, що призвела до заподіяння шкоди робітникам і кредиторам ТОВ.