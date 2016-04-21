Поліція затримала екс-директора рибокомбінату на Курилах після скарги працівників Путіну
Поліція затримала колишнього директора рибокомбінату "Острівний" на Курилах, працівники якого поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну під час "прямої лінії" на кількамісячні борги по зарплатах.
Затриману Наталю Кашкарову підозрюють у скоєнні кількох злочинів за фактом затримки зарплати працівникам підприємства.
"Кашкарова затримана співробітниками поліції і доставлена з Шикотана в Південно-Сахалінськ. Сьогодні суд Південно-Сахалінська повинен обрати для неї запобіжний захід", - повідомили ТАСС в прес-службі слідчого управління Слідчого комітету по Сахалінській області.
Прокуратура Сахаліну доповіла про порушення справи відносно директора комбінату через годину після розпорядження Путіна розібратися в ситуації.
Слідом за цим на Сахалін вирушила представницька комісія з Москви, в місцевих органах виконавчої влади почалися кадрові зміни, працівникам стали погашати борги. Нинішній директор рибокомбінату пояснює затримки зарплати працівникам невдалим сезоном рибної ловлі.
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17 квітня генпрокуратура повідомила про порушення чотирьох нових кримінальних справ за підсумками перевірки рибокомбінату "Острівний": про навмисне банкрутство підприємства, про замах на розкрадання бюджетних коштів при відшкодуванні податку на додану вартість, про невиплату заробітної плати працівникам, а також за фактом зловживання Белкиным і Кашкаровой своїми посадовими повноваженнями в комерційної організації, що призвела до заподіяння шкоди робітникам і кредиторам ТОВ.