Влада Санкт-Петербурга вперше заборонили акцію опозиції в центрі міста 1 травня

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, активістам опозиції запропонували провести акцію на околиці міста.

Депутат міської законодавчих зборів від партії "Яблуко" Борис Вишневський написав на своїй сторінці в Facebook, що ходу по Невському проспекту мерія не погодила через "проведення іншої, раніше заявленої ходи" у цей же час.

"Раніше всі ходи чудово проводилися одна за іншою - всі по черзі йшли по Невському", - зазначає депутат.

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На Конюшенної площі ходу не погодили з-за того, що там весь травень "проводитимуться роботи щодо підготовки фан-зони чемпіонату світу з хокею", повідомив Вишневський.

Він зазначив, що раніше демократичні партії і рухи не стикалися з проблемами в проведенні акцій у центрі міста 1 травня. "У цьому році обрано, по всій видимості, іншу концепцію", - резюмує депутат.

У Москві на перше травня великих опозиційних мітингів не планується.

Як повідомлялося раніше, міністерство внутрішніх справ РФ збирається купити систему нелетальної акустичного впливу, яка використовується для розгону демонстрантів.