Росія закуповує акустичну систему для розгону демонстрантів

Російське міністерство внутрішніх справ збирається купити систему нелетального акустичного впливу, яка найчастіше використовується для розгону демонстрантів. Відповідне оголошення з'явилося на сайті держзакупівель РФ, пише Slon.

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Згідно із зазначеною інформацією, мова йде про постачання одного пристрою. Початкова ціна контракту – 5,1 млн рублів. В техзавданні, яке опублікувала юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, наводиться призначення приладу: «Система нелетального акустичного впливу на причепі призначена для створення певних поведінкових реакцій у порушників правопорядку шляхом дистанційного формування інфранизькочастотних коливань, що впливають на центральну нервову систему».

Пристрій на відстані до 60 метрів впливає на органи, «використовуючи їх нелінійні властивості, шляхом дистанційованого формування інфранизькочастотних коливань, що впливають на нервову систему».

Також на сайті держзакупівель зазначено, що термін виконання постачальником зобов'язань щодо поставки всього обсягу товару, передбаченого державним контрактом – до 1 липня поточного року.

Судячи з опису, відзначають автори матеріалу, мова йде про далекодіючий акустичний пристрій (Long Range Acoustic Device, LRAD). Їх відкрито застосовують у США щронайменше з 2009 року, зокрема, при розгоні демонстрантів у Фергюсоні.

LRAD видає звук у 150 децибел. При цьому шум двигунів реактивного літака - близько 120 децибел, а вже 130 децибел можуть пошкодити слуховий апарат людини.

В кінці 2015 року стало відомо, що у 2016 році силові структури РФ в п'ять разів збільшили обсяг закупівель гранатометів для розгону масових демонстрацій. Крім того, Центр з протидії екстремізму МВС РФ отримає високотехнологічні комплекси для стеження.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що створення Нацгвардії не пов'язано з майбутніми виборами.

Військовослужбовцям Нацгвардії буде дозволено застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби, і спеціальні засоби для розгону демонстрацій, а також оточувати територію.

Національна гвардія РФ має право застосовувати вогнепальну зброю без попередження, якщо зволікання може коштувати життя військовослужбовцю або кому-небудь з громадян поблизу. Також Нагцвардія в екстрених випадках, наприклад, для відбиття нападів або для звільнення заручників, може використовувати водомети і бронемашини.

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При проведенні контртерористичної операції Нацгвардія РФ зможе обмежувати рух транспорту і пішоходів, вилучати і використовувати автомобілі, затримувати громадян, які порушили правила комендантської години.

Нацгвардію очолив колишній охоронець президента РФ. Чисельність і дислокацію військ визначає сам Путін.