З Лівану евакуйовано останніх українців

Вночі з Лівану польським військово-транспортним літаком, який здійснював гуманітарний рейс до Бейрута, було евакуйовано останніх 30 громадян України, передає "5 канал".

В аеропорту "Бориспіль" українців зустрічали рідні, представники МЗС і посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня з Лівану було евакуйовано 1141 громадянина України (з них 338 дітей).

Нагадаємо, що Ізраїль почав бомбардування Лівану 12 липня, після того, як бойовики «Хезболлах», які перейшли лівано-ізраїльський кордон, викрали двох і вбили вісьмох ізраїльських солдат.

Усього з початку воєнного протистояння від рук бойовиків «Хезболлах» і запущених ними ракет загинули більш як 120 ізраїльтян, в основному солдати.

Від авіаударів Ізраїлю в Лівані загинули більш як 1000 людей, здебільшого мирних жителів.