З Лівану евакуйовано останніх українців
Війна триває майже місяць
Вночі з Лівану польським військово-транспортним літаком, який здійснював гуманітарний рейс до Бейрута, було евакуйовано останніх 30 громадян України, передає "5 канал".
В аеропорту "Бориспіль" українців зустрічали рідні, представники МЗС і посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня з Лівану було евакуйовано 1141 громадянина України (з них 338 дітей).
Нагадаємо, що Ізраїль почав бомбардування Лівану 12 липня, після того, як бойовики «Хезболлах», які перейшли лівано-ізраїльський кордон, викрали двох і вбили вісьмох ізраїльських солдат.
Усього з початку воєнного протистояння від рук бойовиків «Хезболлах» і запущених ними ракет загинули більш як 120 ізраїльтян, в основному солдати.
Від авіаударів Ізраїлю в Лівані загинули більш як 1000 людей, здебільшого мирних жителів.