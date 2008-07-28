Росія вирішила будувати не просто авіаносці, а морські системи

П`ять-шість авіаносних груп будуть створені в перспективі на Північному та Тихоокеанському флотах, повідомив РІА “Новости” головнокомандуючий військовим флотом Росії адмірал Володимир Висоцький.

За словами адмірала, командування ВМФ вирішило будувати не просто авіаносці для флотів, а морські авіаносні системи.

"Усе повинно працювати в системі, в тому числі й авіаносці. Ми назвали це морською авіаносною системою (МАС), яка базуватиметься на Північному і Тихоокеанському флотах, - сказав В.Висоцький у неділю перед початком військового параду на честь дня ВМФ. - Будівництво таких систем почнеться після 2012 року".

Висоцький розповів агентству, чим морські авіаносні системи відрізнятимуться від сьогоднішніх авіаносців і авіаносних груп.

"По-перше, вони діятимуть в тісній взаємодії з космічним угрупованням", - сказав адмірал. Крім того, авіаносні системи діятимуть в тісному контакті з військово-повітряними силами і системами протиповітряної оборони. За словами Висоцького, вже йдуть науково-дослідні роботи щодо першого корабля, потім почнеться дослідно-конструкторський етап.

Нині в бойовому складі ВМФ Росії є один авіаносець - "Адмірал Кузнєцов", який несе службу на Північному флоті. Корабель збудований 1985 року. На ньому можуть розміститися більше 50 літаків і вертольотів, екіпаж 1500 осіб.