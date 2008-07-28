В афінському порту зіткнулися два круїзні лайнери
09:23, 28 липня 2008Світ
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На борту - 3 тисячі людей
В афінському порту Пірей у понеділок вранці зіткнулися два круїзні лайнери, на борту яких знаходилися більше 3 тисяч чоловік. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Круїзні лайнери Zenith і Aegean Pearl зіткнулися при швартуванні. На борту першого судна знаходилися 1819 пасажирів і 619 членів екіпажу, на борту другого - 504 пасажири і 349 членів екіпажу.
За інформацією місцевих властей, Zenith одержав незначні пошкодження лівого борту, у Aegean Pearl пошкоджена одна з палуб.
У даний час обидва судна пришвартовано. Вони зможуть відплисти тільки в тому випадку, якщо одержані пошкодження не зажадають ретельного ремонту.
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