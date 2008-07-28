В афінському порту зіткнулися два круїзні лайнери

В афінському порту Пірей у понеділок вранці зіткнулися два круїзні лайнери, на борту яких знаходилися більше 3 тисяч чоловік. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Круїзні лайнери Zenith і Aegean Pearl зіткнулися при швартуванні. На борту першого судна знаходилися 1819 пасажирів і 619 членів екіпажу, на борту другого - 504 пасажири і 349 членів екіпажу.

За інформацією місцевих властей, Zenith одержав незначні пошкодження лівого борту, у Aegean Pearl пошкоджена одна з палуб.

У даний час обидва судна пришвартовано. Вони зможуть відплисти тільки в тому випадку, якщо одержані пошкодження не зажадають ретельного ремонту.

РБК