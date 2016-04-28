Австрія не надаватиме притулок біженцям у разі оголошення "надзвичайного стану"

Згідно з нововведеннями, у разі оголошення Австрією "надзвичайного стану" біженці не зможуть претендувати на отримання притулку, передає Deutsche Welle.

У винятковому порядку будуть прийматися лише заяви про притулок від біженців, які мають родичів в Австрії, діти без батьків та матері з малими дітьми. Всі інші категорії біженців будуть вислані до сусідніх країн.

"Надзвичайний стан" австрійська влада визначила як наявність загрози громадському порядку та внутрішній безпеці. "Надзвичайний стан" може оголошуватися терміном на шість місяців, але потім його можуть подовжити до двох років.

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Нововведення вже розкритикували в ООН, Інституті прав людини Людвіга Больцманна та на католицькій єпископській конференції. Лідер опозиційної австрійської партії Зелених Ева Главішніг заявила, що нововведення "повністю підриває право на притулок".

Міністр внутрішніх справ Австрії Вольфганг Соботка виправдав зміни до законодавства, сказавши, що вони "орієнтують верхню межу (прийому біженців - Ред.) на австрійок та австрійців".

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