У Гватемалі обрушилася сміттєва гора: чотири людини загинули, 15 - отримали поранення

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Prensalibre.

При цьому наголошується, що до цього моменту ще п'ять осіб числяться зниклими безвісти, 15 працівників звалища отримали поранення. Під сміттєвими завалами також виявилися кілька вантажівок з відходами.

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На місці трагедії працюють рятувальники. Вони намагаються виявити залишаються під завалами сміття і землі людей. В операції з порятунку беруть участь понад 250 людей, включаючи пожежників, поліцейських, муніципальних, національних поліцейських і рятувальників Червоного Хреста Гватемали.

Причини обвалення поки що не відомі.