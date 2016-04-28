У Гватемалі обрушилася сміттєва гора: чотири людини загинули, 15 - отримали поранення
09:07, 28 квітня 2016Світ
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У Гватемалі через обвалення на одній із звалищ країни загинули чотири людини, які розбирали відходи.
П'ять осіб числяться зниклими безвісти / скріншот
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Prensalibre.
При цьому наголошується, що до цього моменту ще п'ять осіб числяться зниклими безвісти, 15 працівників звалища отримали поранення. Під сміттєвими завалами також виявилися кілька вантажівок з відходами.
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На місці трагедії працюють рятувальники. Вони намагаються виявити залишаються під завалами сміття і землі людей. В операції з порятунку беруть участь понад 250 людей, включаючи пожежників, поліцейських, муніципальних, національних поліцейських і рятувальників Червоного Хреста Гватемали.
Причини обвалення поки що не відомі.
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