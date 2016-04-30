Вибори в Ірані: прихильники реформ отримують ще 20 місць в парламенті
За попередніми даними, в ході другого туру парламентських виборів в Ірані ще понад 20 місць в парламенті отримують реформатори і помірні консерватори, які підтримують президента Хасана Рухани.
Про це повідомляє державне телебачення країни. Як зазначає Бі-бі-сі, результати ще 23 округах поки не відомі, але реформаторам необхідна перемога майже у всіх цих округах для отримання більшості в парламенті, що складається з 290 місць.
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Офіційні результати виборів будуть оголошені пізніше в суботу.
Якщо попередні підсумки підтвердяться, обраний парламент буде надавати значну підтримку курсу президента Хасана Рухани на економічні реформи, проте консерватори все ж збережуть відчутний вплив в країні.
Перший тур виборів відбувся в лютому. Тоді більше третини місць - 106 -отримали реформатори і прихильники помірного курсу.
Другий тур проходив у 68 округах, де в ході першого туру жоден з кандидатів не зміг набрати необхідних 25% голосів виборців.