Росія заявляє про переговори про встановлення "режиму тиші" у сирійському Алеппо

Як повідомляє BBC, про це заявив начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін на території Сирії генерал-лейтенант Сергій Кураленко.

"В даний час йде активна переговорна робота з встановлення режиму тиші і в провінції Алеппо", - заявив російський представник.

Читайте такожЗа 9 днів в Алеппо загинули майже 250 мирних жителів – сирійські правозахисники

При цьому ще 30 квітня Кремль заявляв, що не стане чинити тиск на сірійську владу з метою спонукати її припинити наступ на Алеппо.

Нагадаємо, 29 квітня в Алеппо під час боїв обстріляли з мінометів генконсульство Росії. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що "обстріл генконсульства вівся бойовиками "Джабхат ан-Нусри" та союзних з нею угруповань".

Раніше Росія в ході переговорів у США відмовилася включити Алеппо в список регіонів, на які поширюється тимчасове перемир'я.

Читайте такожСпалах насильства у Сирії ставить під загрозу мирні переговори - Могеріні