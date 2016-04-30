В Алеппо генконсульство Росії обстріляли з мінометів – МЗС РФ
У сирійському Алеппо генконсульство Росії обстріляли з мінометів.
На територію консульства залетіла одна міна, ще три вибухнули біля огорожі з зовнішнього боку, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ РФ.
Внаслідок обстрілу загиблих і постраждалих немає, дані про розмір матеріального збитку уточнюється.
За інформацією російського МЗС, обстріл вчинили бойовики терористичної організації "Фронт ан-Нусра" та союзних з нею угруповань.
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У міністерстві також відзначають, що генконсульство РФ в Алеппо призупинило роботу ще в січні 2013 року. Частина співробітників була евакуйована, частина переведена в Дамаск. Порядок на території консульства підтримує технічний персонал з числа місцевих жителів.