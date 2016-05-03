Прем'єр Естонії виступає за продовження санкцій проти Росії

Про це повідомляє "КоммерсантЪ" з посиланням на прес-службу естонського уряду.

"Дуже важливо, щоб міжнародна громадськість не дала собі забути спроб Росії демонстративно брати участь у вирішенні конфлікту в Сирії в ситуації, коли вона не зробила жодного серйозного кроку щодо виходу з України",— сказав Рийвас.

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Він наголосив, що політика санкцій повинна тривати доти, поки не будуть виконані Мінські угоди.

Раніше співголова фракції зелених у Європарламенті Ребекка Хармс заявляла, що в багатьох державах Євросоюзу існує опозиція щодо введення нових санкцій проти Росії, тому цього чекати не варто.